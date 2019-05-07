Вищий антикорупційний суд обрав очільника
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Збори суддів Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) обрали очільника новоутвореного суду, нею стала суддя першої інстанції Олена Танасевич, передає кореспондент УНН.
"Збори суддів Вищого антикорупційного суду вирішили оголосити обраним Танасевич Олену Віталіївну головою Вищого антикорупційного суду строком на три роки, не більше як термін повноважень судді", - зачитав головуючий суддя.
Під час проведення повторної процедури голосування за суддю першої інстанції Олену Танасевич судді віддали 23 голоси, а за другу кандидатуру, Ольгу Саландьяк – 10 голосів.
Довідка: Олена Танасевич 37-річна харків’янка, посаду судді займає зі 6 червня 2012 року у Печенізькому районному суді Харківської області, за цей час працювала на адміністративній посаді, заступником голови суду; минулого року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. З 2002 по 2010 працювала у приватній юридичній компанії, а з 2010 працювала помічником судді в Апеляційному суді Харківської області.
До слова, під час конкурсу до антикорупційного суду вона показала найкращий бал з усіх претендентів.
Як повідомляв УНН, Вищий антикорупційний суд має намір почати роботу в серпні-вересні поточного року.