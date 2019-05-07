Высший антикоррупционный суд избрал главу
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) выбрали руководителя новообразованного суда, ею стала судья первой инстанции Елена Танасевич, передает корреспондент УНН.
"Собрание судей Высшего антикоррупционного суда решили объявить избранным Танасевич Елену Витальевну председателем Высшего антикоррупционного суда сроком на три года, не больше срок полномочий судьи", - зачитал судья.
При проведении повторной процедуры голосования за судью первой инстанции Елену Танасевич судьи отдали 23 голоса, а за вторую кандидатуру, Ольгу Саландьяк - 10 голосов.
Справка: Елена Танасевич 37-летняя харьковчанка, должность судьи занимает с 6 июня 2012 года в Печенежском районном суде Харьковской области, за это время работала на административной должности, заместителем председателя суда; прошлого года защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук. С 2002 по 2010 года работала в частной юридической компании, а с 2010 года работала помощником судьи в Апелляционном суде Харьковской области.
К слову, во время конкурса в антикоррупционный суд она показала лучший балл из всех претендентов.
Как сообщал УНН, Высший антикоррупционный суд намерен начать работу в августе-сентябре текущего года.