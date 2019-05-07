Высший антикоррупционный суд избрал главу

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 100192 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 104597 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 107398 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 108693 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 134216 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113821 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139257 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144861 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130278 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130330 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Высший антикоррупционный суд избрал главу

Высший антикоррупционный суд избрал главу

Киев  •  УНН

 • 11443 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) выбрали руководителя новообразованного суда, ею стала судья первой инстанции Елена Танасевич, передает корреспондент УНН.

"Собрание судей Высшего антикоррупционного суда решили объявить избранным Танасевич Елену Витальевну председателем Высшего антикоррупционного суда сроком на три года, не больше срок полномочий судьи", - зачитал судья.

При проведении повторной процедуры голосования за судью первой инстанции Елену Танасевич судьи отдали 23 голоса, а за вторую кандидатуру, Ольгу Саландьяк - 10 голосов.

Справка: Елена Танасевич 37-летняя харьковчанка, должность судьи занимает с 6 июня 2012 года в Печенежском районном суде Харьковской области, за это время работала на административной должности, заместителем председателя суда; прошлого года защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических наук. С 2002 по 2010 года работала в частной юридической компании, а с 2010 года работала помощником судьи в Апелляционном суде Харьковской области.

К слову, во время конкурса в антикоррупционный суд она показала лучший балл из всех претендентов.

Как сообщал УНН, Высший антикоррупционный суд намерен начать работу в августе-сентябре текущего года.

Украинские Национальные Новости

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