У Антикорупційному суді назвали ймовірну дату запуску
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Вищий антикорупційний суд має намір почати роботу в серпні-вересні поточного року. Про це журналістам сказав виконувач обов'язків голови суду Олег Павлишин, передає УНН.
"Є 2 орієнтовні дати - серпень і вересень", - повідомив він.
Наразі у ВАКС обирають голову суду, цей процес планують закінчити до 8 травня.
Як повідомляв УНН, сьогодні на зборах судді Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) не змогли обрати главу новоутвореного суду навіть при повторному голосуванні, тож процедуру висування і голосування повторять.