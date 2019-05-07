У Антикорупційному суді назвали ймовірну дату запуску

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22 березня, 14:14 • 96686 перегляди

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Вищий антикорупційний суд має намір почати роботу в серпні-вересні поточного року. Про це журналістам сказав виконувач обов'язків голови суду Олег Павлишин, передає УНН. 

"Є 2 орієнтовні дати - серпень і вересень", - повідомив він.

Наразі у ВАКС обирають голову суду, цей процес планують закінчити до 8 травня. 

Як повідомляв УНН, сьогодні на зборах судді Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) не змогли обрати главу новоутвореного суду навіть при повторному голосуванні, тож процедуру висування і голосування повторять. 

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