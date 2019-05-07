Вищому антикорупційному суду не змогли обрати голову
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Сьогодні на зборах суддів Вищого антикорупційного суду України (ВАКС) не змогли обрати главу новоутвореного суду навіть при повторному голосуванні, тож процедуру висування і голосування повторять, передає кореспондент УНН.
На посаду глави було висунуто три кандидатури, а саме суддю Апеляційної палати Олега Павлишина, суддю першої інстанції Олену Танасевич та заступника Голови Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів судів загальної юрисдикції Маркіяна Галабала.
Так, у ході таємного голосування за Павлишина віддали 14 голосів, за Танасевич −15, а за Галабала — 9 голосів. Від так головуючий зборів оголосив повторне голосування.
У ході повторного голосування за Танасевича судді віддали 16 голосів, за Павлишина — 15, семеро суддів не підтримало жодного кандидата. Всього на зборах перебувало 38 суддів.
Оскільки процедура обрання голови не передбачає іншого варіанту обрання глави суду, то процедура висунення кандидатів, обговорення кандидатур і голосування буде повторена спочатку.
Наразі оголошено перерву до 15:00.
Як повідомляв УНН, нові судді Верховного суду склали присягу.