Нові судді Верховного суду склали присягу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Сьогодні, 7 травня, нові судді Верховного суду склали присягу, тепер їх кількість становить 193. Про це повідомила голова установи Валентина Данішевська на церемонії складання присяги, передає УНН.
"Відсьогодні нас 193. Цифра начебто велика, але роботи в нас ще більше. Півтора роки тому ми так само хвилювалися в цій залі, як і ви сьогодні, але вже на цей момент ми впевнено стоїмо на ногах. Ми запрошуємо вас уже до стабільної судової інституції", – зазначила Данішевська.
Згідно з рішенням Верховної ради правосуддя (ВРП), штат Верховного суду складає 196 судді.
У березні ВРП схвалила внесення президенту Петру Порошенку подання про призначення на посади суддів Верховного суду України 69 кандидатур.
Нагадаємо, Президент назвав дату завершення конкурсів до ВС з питань інтелектуальної власності.
Як повідомляв УНН, у Києві 11 квітня склали присягу 38 суддів Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.