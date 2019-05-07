Нові судді Верховного суду склали присягу

"Відсьогодні нас 193. Цифра начебто велика, але роботи в нас ще більше. Півтора роки тому ми так само хвилювалися в цій залі, як і ви сьогодні, але вже на цей момент ми впевнено стоїмо на ногах. Ми запрошуємо вас уже до стабільної судової інституції", – зазначила Данішевська.

Згідно з рішенням Верховної ради правосуддя (ВРП), штат Верховного суду складає 196 судді.

У березні ВРП схвалила внесення президенту Петру Порошенку подання про призначення на посади суддів Верховного суду України 69 кандидатур.

Нагадаємо, Президент назвав дату завершення конкурсів до ВС з питань інтелектуальної власності.

Як повідомляв УНН, у Києві 11 квітня склали присягу 38 суддів Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.