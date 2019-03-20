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ВРП призначила 69 кандидатур на посади до Верховного суду

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Вища рада правосуддя (ВРП) розглянула матеріали для внесення президенту подання про призначення суддів до Верховного суду за рекомендаціями, які надійшли від Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС). Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу ВРП.

ВРП призначила 69 кандидатур на посади до Верховного суду

ВРП ухвалила внести президенту подання про призначення суддів до Касаційного цивільного суду у складі Верховного суду: Бурлакова Сергія Юрійовича, Воробйової Ірини Анатоліївни, Грушицького Андрія Ігоровича, Гулейкова Ігоря Юрійовича, Дундар Ірини Олександрівни, Жданової Валентини Сергіївни, Зайцева Андрія Юрійовича, Ігнатенка Вадима Миколайовича, Калараша Андрія Андрійовича, Коротенка Євгена Васильовича, Кривцової Ганни Василівни, Литвиненко Ірини Вікторівни, Лідовця Руслана Анатолійовича, Осіяна Олексія Миколайовича, Петрова Євгена Вікторовича, Русинчука Миколи Миколайовича, Сакари Наталії Юріївни, Сердюка Валентина Васильовича, Тітова Максима Юрійовича, Шиповича Владислава Володимировича, Яремка Василя Васильовича.

До Касаційного господарського суду у складі Верховного суду: Багай Надії Онуфріївни, Банаська Олександра Олександровича, Бенедисюка Ігоря Михайловича, Васьковського Олега Вікторовича, Власова Юрія Леонідовича, Волковицької Наталі Олександрівни, Губенко Надії Михайлівни, Зуєва Віталія Анатолійовича, Колос Ірини Борисівни, Кондратової Ірини Дмитрівни, Кролевець Ольги Анатоліївни, Малашенкової Тетяни Михайлівни, Огородніка Костянтина Михайловича, Случа Олексія Васильовича.

До Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду: Анісімова Германа Миколайовича, Бородія Василя Миколайовича, Булейко Ольги Леонідівни, Єленіної Жанни Миколаївни, Єремейчука Сергія Володимировича, Іваненка Ігоря Володимировича, Ковтуновича Миколи Івановича, Крет Галини Романівни, Луганського Юрія Миколайовича, Святської Олени Володимирівни, Фоміна Сергія Борисовича, Чистика Андрія Олеговича.

До Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду: Білак Мирослави Вікторівни, Блажівської Наталії Євгенівни, Гусака Миколи Борисовича, Дашутіна Ігоря Володимировича, Єзерова Альберта Анатолійовича, Єресько Людмили Олександрівни, Желєзного Ігоря Вікторовича, Жука Андрія Володимировича, Загороднюка Андрія Григоровича, Калашнікової Олени Володимирівни, Кашпур Ольги Валеріївни, Мартинюк Наталії Миколаївни, Мельник-Томенко Жанни Миколаївни, Радишевської Олесі Ростиславівни, Рибачука Андрія Івановича, Соколова Володимира Миколайовича, Тацій Лариси Василівни, Усенко Євгенії Андріївни, Чиркіна Сергія Миколайовича, Шевцової Наталії Володимирівни, Шишова Олега Олексійовича, Яковенка Миколи Миколайовича.

Як повідомляв УНН, Вища рада правосуддя розглянула 39 кандидатур та внесла подання президентові про призначення 35 суддів. З висунутих кандидатів – 7 фіналістів раніше визнали "недоброчесними".

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