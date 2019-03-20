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ВСП назначила 69 кандидатур на должности в Верховный суд

Киев • УНН

 • 9231 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Высший совет правосудия (ВСП) рассмотрела материалы для внесения президенту представление о назначении судей в Верховный суд по рекомендациям, которые поступили от Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ВРУ.

ВСП назначила 69 кандидатур на должности в Верховный суд

ВСП приняла внести президенту представление о назначении судей в Кассационный гражданский суд в составе Верховного суда: Бурлакова Сергея Юрьевича, Воробьевой Ирины Анатольевны, Грушицкого Андрея Игоревича, Гулейкова Игоря Юрьевича, Дундар Ирины Александровны, Ждановой Валентины Сергеевны, Зайцева Андрея Юрьевича, Игнатенко Вадима Николаевича, Калараш Андрея Андреевича, Коротенко Евгения Васильевича, Кривцовой Анны Васильевны, Литвиненко Ирины Викторовны, Лидовца Руслана Анатольевича, Осияна Алексея Николаевича, Петрова Евгений а Викторовича, Русинчук Николая Николаевича, Саккары Натальи Юрьевны, Сердюка Валентина Васильевича, Титова Максима Юрьевича, Шиповича Владислава Владимировича, Яремка Василия Васильевича.

В Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда: Багай Надежды Онуфриевна, Банасько Александра Александровича, Бенедисюка Игоря Михайловича, Васьковского Олега Викторовича, Власова Юрия Леонидовича, Волковицкой Натальи Александровны, Губенко Надежды Михайловны, Зуева Виталия Анатольевича, Колос Ирины Борисовны, Кондратова Ирины Дмитриевны, Кролевец Ольги Анатольевны, Малашенковой Татьяны Михайловны, Огородника Константина Михайловича, Случа Алексея Васильевича.

В Кассационный уголовного суда в составе Верховного суда: Анисимова Германа Николаевича, Бородия Василия Николаевича, Булейко Ольги Леонидовны, Еленин Жанны Николаевны, Еремейчук Сергея Владимировича, Иваненко Игоря Владимировича, Ковтуновича Николая Ивановича, Крет Галины Романовны, Луганского Юрия Николаевича, Святской Елены Владимировны, Фомина Сергея Борисовича, Чистика Андрея Олеговича.

В Кассационный административного суда в составе Верховного суда: Билак Мирославы Викторовны, Блаживской Натальи Евгеньевны, Гусака Николая Борисовича, Дашутина Игоря Владимировича, Езерово Альберта Анатольевича, Ересько Людмилы Александровны, Железного Игоря Викторовича, Жука Андрея Владимировича, Загороднюка Андрея Григорьевича, Калашниковой Елены Владимировны, Кашпур Ольги Валерьевны, Мартынюк Натальи Николаевны, Мельник-Томенко Жанны Николаевны, Радышевский Олеси Ростиславовны, Рыбачук Андрея Ивановича Соколова Владимира Николаевича, Таций Ларисы Васильевны, Усенко Евгении Андреевны, Чиркина Сергея Николаевича, Шевцовой Натальи Владимировны, Шишова Олега Алексеевича, Яковенко Николая Николаевича.

Как сообщал УНН, Высший совет правосудия рассмотрела 39 кандидатур и внесла представление президенту о назначении 35 судей. С выдвинутых кандидатов - 7 финалистов ранее признали "нечестных".

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