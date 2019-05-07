Президент назвав дату завершення конкурсів до ВС з питань інтелектуальної власності

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Каденції Президента не вистачило, щоб повністю завершити судову реформу. Про це заявиви Президент України Петро Прошенко, передає УНН. 

"Каденції Президента не вистачило, щоб повністю завершити судову реформу. Завершено формування Верховного та Вищого антикорупційного судів, переведені судді, що успішно пройшли кваліфікаційне оцінювання, до нових апеляційних судів, вони розпочали роботу. Найменше реформа торкнулася судів 1-ої інстанції. На черзі – завершення конкурсів до Вищого суду з питань інтелектуальної власності та завершення кваліфікаційного оцінювання суддів 1-ої інстанції, добір до 1-ої та 2-ої інстанцій. За прогнозами ці процедури завершаться за 1,5 роки", - повідомив Президент. 

Як повідомляв УНН, у Києві 11 квітня склали присягу 38 суддів Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

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