Президент назвал дату завершения конкурсов в ВС по вопросам интеллектуальной собственности

"Каденции Президента не хватило, чтобы полностью завершить судебную реформу. Завершено формирование Верховного и Высшего антикоррупционного судов, переведены судьи, которые успешно прошли квалификационное оценивания, в новые апелляционные суды, они приступили к работе. Меньше реформа коснулась судов первой инстанции. На очереди - завершения конкурсов в Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности и завершения квалификационной оценки судей первой инстанции, отбор к первой и второй инстанций. По прогнозам эти процедуры завершатся через 1,5 года", - сообщил Президент.



Как сообщал УНН, в Киеве 11 апреля приняли присягу 38 судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.