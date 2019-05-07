Новые судьи Верховного суда приняли присягу
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Сегодня, 7 мая, новые судьи Верховного суда принесли присягу, теперь их количество составляет 193. Об этом сообщила председатель учреждения Валентина Данишевская на церемонии присяги, передает УНН.
"С сегодняшнего дня нас 193. Цифра вроде бы большая, но работы у нас еще больше. Полтора года назад мы так же волновались в этом зале, как и вы сегодня, но уже на данный момент мы уверенно стоим на ногах. Мы приглашаем вас уже к стабильной судебной институции", - отметила Данишевская.
Согласно решению Верховного Совета правосудия (ВРП), штат Верховного суда составляет 196 судей.
В марте ВСП одобрил внесение президенту Петру Порошенко представление о назначении на должности судей Верховного суда Украины 69 кандидатур.
Напомним, Президент назвал дату завершения конкурсов в ВС по вопросам интеллектуальной собственности.
Как сообщал УНН, в Киеве 11 апреля приняли присягу 38 судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.