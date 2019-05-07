Новые судьи Верховного суда приняли присягу

"С сегодняшнего дня нас 193. Цифра вроде бы большая, но работы у нас еще больше. Полтора года назад мы так же волновались в этом зале, как и вы сегодня, но уже на данный момент мы уверенно стоим на ногах. Мы приглашаем вас уже к стабильной судебной институции", - отметила Данишевская.

Согласно решению Верховного Совета правосудия (ВРП), штат Верховного суда составляет 196 судей.

В марте ВСП одобрил внесение президенту Петру Порошенко представление о назначении на должности судей Верховного суда Украины 69 кандидатур.

Напомним, Президент назвал дату завершения конкурсов в ВС по вопросам интеллектуальной собственности.

Как сообщал УНН, в Киеве 11 апреля приняли присягу 38 судей Высшего антикоррупционного суда и Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда.