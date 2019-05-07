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Высшему антикоррупционному суду не смогли избрать главу

Высшему антикоррупционному суду не смогли избрать главу

Киев  •  УНН

 • 12403 просмотра

КИЕВ. 7 мая. УНН. Сегодня на собрании судей Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) не смогли избрать главу вновь созданного суда даже при повторном голосовании, поэтому процедуру выдвижения и голосования будут повторять, передает корреспондент УНН.

На пост главы были выдвинуты три кандидатуры, а именно судья Апелляционной палаты Олег Павлишин, судья первой инстанции Елена Танасевич и заместитель Председателя Временной специальной комиссии по проверке судей судов общей юрисдикции Маркиана Галабала.

Так, в ходе тайного голосования за Павлышина отдали 14 голосов, за Танасевич 15, а за Галабала - 9 голосов. Председательствующий собрания объявил повторное голосование.

В ходе повторного голосования по Танасевич судьи отдали 16 голосов, за Павлышина - 15, семеро судей не поддержало ни одного кандидата. Всего на собрании находилось 38 судей.

Поскольку процедура избрания председателя не предусматривает другого варианта избрания главы суда, то процедура выдвижения кандидатов, обсуждение кандидатур и голосование будет повторена сначала.

Сейчас объявлен перерыв до 15:00.

Как сообщал УНН, новые судьи Верховного суда приняли присягу.

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