Высшему антикоррупционному суду не смогли избрать главу
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Сегодня на собрании судей Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) не смогли избрать главу вновь созданного суда даже при повторном голосовании, поэтому процедуру выдвижения и голосования будут повторять, передает корреспондент УНН.
На пост главы были выдвинуты три кандидатуры, а именно судья Апелляционной палаты Олег Павлишин, судья первой инстанции Елена Танасевич и заместитель Председателя Временной специальной комиссии по проверке судей судов общей юрисдикции Маркиана Галабала.
Так, в ходе тайного голосования за Павлышина отдали 14 голосов, за Танасевич 15, а за Галабала - 9 голосов. Председательствующий собрания объявил повторное голосование.
В ходе повторного голосования по Танасевич судьи отдали 16 голосов, за Павлышина - 15, семеро судей не поддержало ни одного кандидата. Всего на собрании находилось 38 судей.
Поскольку процедура избрания председателя не предусматривает другого варианта избрания главы суда, то процедура выдвижения кандидатов, обсуждение кандидатур и голосование будет повторена сначала.
Сейчас объявлен перерыв до 15:00.
Как сообщал УНН, новые судьи Верховного суда приняли присягу.