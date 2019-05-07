В Антикоррупционном суде назвали вероятную дату запуска
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Высший антикоррупционный суд намерен начать работу в августе-сентябре текущего года. Об этом журналистам сказал исполняющий обязанности председателя суда Олег Павлишин, передает УНН.
"Есть 2 ориентировочные даты - август и сентябрь", - сообщил он.
Сейчас в ВАКС избирают председателя суда, этот процесс планируется завершить до 8 мая.
Как сообщал УНН, сегодня на собрании судьи Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) не смогли избрать главу вновь суда даже при повторном голосовании, поэтому процедуру выдвижения и голосования повторять.