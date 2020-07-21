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За час своєї роботи ВАКС засудив трьох адвокатів, двох суддів та двох екснардепів

За час своєї роботи ВАКС засудив трьох адвокатів, двох суддів та двох екснардепів

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 липня. УНН. Упродовж роботи Вищого антикорупційного суду, з вересня 2019 року по червень 2020 року, було засуджено трьох адвокатів, двох екснардепів, двох суддів, керівника держпідприємтсва та депутата міськради. Загальний штраф призначено на 272 тис. грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ВАКС.

"З початку здійснення процесуальної діяльності, а саме з 5 вересня 2019 року по 30 червня 2020 року Вищий антикорупційний суд ухвалив вироки щодо двох екснардепів, двох суддів, трьох адвокатів, керівника державного підприємства та депутата місцевої ради. Виправдувальний вирок ухвалено щодо одного судді. Обвинуваченим, як додаткове покарання, призначено штраф на загальну суму 272 тис. грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільше ухвалено вироків за статтею №366-1 (декларування недостовірної інформації) КК України. Три вироки ухвалено за ст. 369-2 (зловживання впливом) ККУ. По одному вироку ухвалено за ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) ККУ.

Нагадаємо, ВАКС вирішив звернутися до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності адвокатів у справі про обвинувачення колишнього народного депутата Миколи Мартиненка та інших осіб, в тому числі чинних та колишніх посадових осіб ДП "Схід ГЗК" та ДП "НАЕК Енергоатом", у заволодінні коштами вказаних підприємств в особливо великих розмірах.

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