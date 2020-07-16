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ВАКС хоче притягнути до дисциплінарної відповідальності адвокатів у справі Мартиненка

ВАКС хоче притягнути до дисциплінарної відповідальності адвокатів у справі Мартиненка

Київ • УНН

 • 15939 перегляди

КИЇВ. 16 липня. УНН. Вищий антикорупційний суд вирішив звернутися до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності адвокатів у справі про обвинувачення колишнього народного депутата Миколи Мартиненка та інших осіб, в тому числі чинних та колишніх посадових осіб ДП "Схід ГЗК" та ДП "НАЕК Енергоатом", у заволодінні коштами вказаних підприємств в особливо великих розмірах. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ВАКС.

"Сьогодні, 16 липня, у Вищому антикорупційному суді мало відбутись продовження дослідження доказів сторони обвинувачення у справі за обвинуваченням 8 осіб, серед яких екснардеп, щодо заволодіння коштами ДП "НАЕК "Енергоатом" та ДП "Схід ГЗК", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що захисники обвинувачених подали до суду ряд заяв та клопотань, зокрема, щодо відводу колегії суддів. Вивчивши зазначене клопотання, колегія суддів ВАКС постановила відмовити у задоволенні цього клопотання. Мотивована ухвала суду буде оголошена 21 липня 2020 року о 16:45.

"Окрім цього, зважаючи на неналежну процесуальну поведінку захисників обвинувачених у судовому процесі, а саме: ігнорування зауважень головуючої, виступи та оголошення клопотань без дозволу суду, колегія суддів ВАКС вирішила звернутися до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності адвокатів Бойка Петра Анатолійовича, Черезової Тетяни Олександрівни, Надточиєвої Анни Петрівни, Крамаренка Євгенія Віталійовича та Палагицької Ганни Сергіївни", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, у справі заволодіння коштами “Схід ГЗК” завершено слідство.

Як повідомляв УНН, Антикорупційний суд об’єднав кримінальні провадження стосовно “Енергоатома”.

Нагадаємо, 20 квітня 2017 року екснардепа Мартиненка було затримано та повідомлено йому про підозру в організації корупційної схеми з заволодіння коштами ДП "СхідГЗК" (ч.3 ст.27 ч.4 ст.28, ч.5 ст. 191 та ч.1 ст.255 Кримінального кодексу України). 25 жовтня 2017 року екснардепу повідомлено про підозру у заволодінні майном ДП "НАЕК "Енергоатом".

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