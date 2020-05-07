У справі заволодіння коштами “СхідГЗК” завершено слідство
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Досудове розслідування у справі стосовно колишнього заступника генерального директора із забезпечення виробництва ДП “Східний гірничо-збагачувальний комбінат” (“СхідГЗК”) та директора ТОВ “Торговий дім “Еко-Сервіс”, яких підозрюють у розтраті 25,4 млн гривень, завершено. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.
“6 травня 2020 року прокурорами САП та детективами НАБУ прийнято рішення про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів у справі стосовно колишнього заступника генерального директора із забезпечення виробництва ДП “СхідГЗК” та директора ТОВ “Торговий дім "Еко-Сервіс“, підозрюваних у розтраті 25,4 млн гривень”, - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що оскільки їхнє місцезнаходження не встановлено, підозрювані були оголошені в розшук та подальше досудове розслідування стосовно них здійснювалось у порядку ст.297-1 (спеціальне досудове розслідування) КПК України.
"На сьогодні правоохоронними органами вживаються всі необхідні заходи для встановлення їх місця перебування“, - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, експосадовцю ДП “СхідГЗК” повідомили про підозру у розтраті 25,4 млн грн.