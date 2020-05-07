В деле завладения средствами "ВостГОК" завершено следствие

"6 мая 2020 года прокурорами САП и детективами НАБУ принято решение о завершении досудебного расследования и открытия материалов по делу в отношении бывшего заместителя генерального директора по обеспечению производства ГП "ВостГОК" и директора ООО "Торговый дом "Эко-Сервис", подозреваемых в растрате 25,4 млн гривен", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что поскольку их местонахождение не установлено, подозреваемые были объявлены в розыск и дальнейшее досудебное расследование в отношении них осуществлялось в порядке ст.297-1 (специальное досудебное расследование) УПК Украины.

"На сегодня правоохранительными органами принимаются все необходимые меры для установления их места пребывания", - отмечается в сообщении.

Напомним, бывшему должностному лицу ГП "ВостГОК" сообщили о подозрении в растрате 25,4 млн грн.



