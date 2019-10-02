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Експосадовцю ДП "СхідГЗК" повідомили про підозру у розтраті 25,4 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Правоохоронці повідомили про підозру у розтраті 25,4 млн грн державного підприємства “Східний гірничо-збагачувальний комбінат” колишньому заступнику генерального директора із забезпечення виробництва ДП “СхідГЗК” та директору ТОВ “Торговий дім “Еко-Сервіс”. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАБУ.

Експосадовцю ДП "СхідГЗК" повідомили про підозру у розтраті 25,4 млн грн

“Дії підозрюваних кваліфікуються за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України („Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем“). Оскільки місцезнаходження цих осіб не встановлено, про підозру їм повідомлено в порядку ст. ст. 135, 278 Кримінального процесуального кодексу України та підозрюваних оголошено в розшук”, — йдеться в повідомленні.

Також, слідство встановило, що в період лютого-травня 2015 року екс-керівник ДП “СхідГЗК” уклав з директором ТОВ “Торговий дім “Еко-Сервіс” додаткові угоди до договору на закупівлю мінералів (сірки) для потреб підприємства, внаслідок чого протиправно збільшено ціну за одиницю товару на 31%, а у подальшому на 57%, що призвело до збитків для державного підприємства в сумі 25,4 млн грн.

“При цьому, закупівля ДП „СхідГЗК“ сірки кожного разу здійснювалась із залученням не менш ніж трьох посередників, що зумовлювало завищення на кожному етапі кінцевої ціни на ці мінерали для державного підприємства”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України довело у суді незаконність придбання державного підприємства “Східний гірничо-збагачувальний комбінат” сірки за завищеною ціною.

Як повідомлялося раніше, Шевченківський районний суд міста Києва досліджує докази щодо заволодіння понад 17 млн доларів “СхідГЗК” у справі колишнього народного депутата Миколи Мартиненка та інших осіб, підозрюваних у незаконному заволодінні коштів ДП “НАЕК “Енергоатом” та ДП “СхідГЗК”.

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