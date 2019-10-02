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Экс-чиновнику ГП "ВостГОК" сообщили о подозрении в растрате 25,4 млн грн

Киев • УНН

 • 15392 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Правоохранители сообщили о подозрении в растрате 25,4 млн грн государственного предприятия “Восточный горно-обогатительный комбинат” бывшему заместителю генерального директора по обеспечению производства ГП “ВостГОК” и директору ООО “Торговый дом “Эко-Сервис”. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Экс-чиновнику ГП "ВостГОК" сообщили о подозрении в растрате 25,4 млн грн

“Действия подозреваемых квалифицируются по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины („Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением“). Поскольку местонахождение этих лиц не установлено, о подозрении извещены в порядке ст. ст. 135, 278 Уголовного процессуального кодекса Украины и подозреваемых объявлены в розыск”, — говорится в сообщении.

Также, следствие установило, что в период феврале-мае 2015 года экс-руководитель ГП “ВостГОК” заключил с директором ООО “Торговый дом “Эко-Сервис” дополнительные соглашения к договору на закупку минералов (серы) для нужд предприятия, в результате чего противоправно увеличено цену за единицу товара на 31%, а в дальнейшем на 57%, что привело к убыткам для государственного предприятия в сумме 25,4 млн грн.

“При этом, закупка ГП „ВостГОК“ серы каждый раз осуществлялась с привлечением не менее трех посредников, приводило к завышению на каждом этапе конечной цены на эти минералы для государственного предприятия”, — отмечается в сообщении.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро Украины доказало в суде незаконность приобретения государственного предприятия “Восточный горно-обогатительный комбинат” серы по завышенной цене.

Как сообщалось ранее, Шевченковский районный суд города Киева исследует доказательства по завладению более 17 млн долларов “ВостГОК” в деле бывшего народного депутата Николая Мартыненко и других лиц, подозреваемых в незаконном завладении средств ГП “НАЭК “Энергоатом” и ГП “ВостГОК”.

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