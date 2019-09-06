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НАБУ довело у суді незаконність придбання держпідприємством сірки за завищеною ціною

НАБУ довело у суді незаконність придбання держпідприємством сірки за завищеною ціною

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Національне антикорупційне бюро України довело у суді незаконність придбання державного підприємства “Східний гірничо-збагачувальний комбінат” сірки за завищеною ціною. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу НАБУ.

“Верховний Суд залишив без змін рішення Центрального апеляційного господарського суду в частині задоволення позову НАБУ про визнання недійсними додаткових угод до договору про закупівлю сірки, що укладений ДП „СхідГЗК“ та ТОВ „Еко-Сервіс“ у 2015 р. Відповідне рішення ВС ухвалив 4 вересня”, — йдеться в повідомленні.

Цими додатковими угодами ДП “СхідГЗК” збільшило вартість закуповуваної сірки на 54% від початкової ціни, що дозволило приватній компанії отримати додатково 25 млн грн. Таке підвищення ціни державне підприємство намагалося обґрунтувати нібито коливанням курсу долара США.

“Однак, як встановлено судами, підвищення ціни сірки не було пропорційним коливанню курсу валюти, а визначення такої ціни здійснювалося без наперед встановленого у договорі порядку, який мав бути передбачений на випадок коливання курсу валюти”, — йдеться в повідомленні.

Рішення суду, яке вже набрало законної сили, створює можливість для стягнення з приватної компанії на користь ДП “СхідГЗК” переплачених безпідставно 25 млн грн.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд міста Києва досліджує докази щодо заволодіння понад 17 млн доларів “СхідГЗК” у справі колишнього народного депутата Миколи Мартиненка та інших осіб, підозрюваних у незаконному заволодінні коштів ДП “НАЕК “Енергоатом” та ДП “СхідГЗК”.

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