НАБУ доказало в суде незаконность приобретения госпредприятием серы по завышенной цене
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины доказало в суде незаконность приобретения государственного предприятия “Восточный горно-обогатительный комбинат” серы по завышенной цене. Об этом УНН передает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
“Верховный Суд оставил без изменений решение Центрального апелляционного хозяйственного суда в части удовлетворения иска НАБУ о признании недействительными дополнительных соглашений к договору о закупке серы, заключенному ГП „ВостокГОК“ и ООО „Эко-Сервис“ в 2015 году. Соответствующее решение ВС принял 4 сентября”, - говорится в сообщении.
Этими дополнительными соглашениями ГП “ВостокГОК” увеличило стоимость закупаемой серы на 54% от начальной цены, что позволило частной компании получить дополнительно 25 млн грн. Такое повышение цены государственное предприятие пыталось обосновать якобы колебанием курса доллара США.
“Однако, как установлено судами, повышение цены серы не было пропорциональным колебания курса валюты, а определение такой цены осуществлялось без заранее установленного в договоре порядка, который должен быть предусмотрен на случай колебания курса валюты”, — говорится в сообщении.
Решение суда, которое уже вступило в законную силу, создает возможность для взыскания из компании в пользу ГП “ВостокГОК” переплаченных безосновательно 25 млн грн.
Напомним, Шевченковский районный суд города Киева исследует доказательства по завладению более 17 млн долларов “ВостокГОК” в деле бывшего народного депутата Николая Мартыненко и других лиц, подозреваемых в незаконном завладении средств ГП “НАЭК “Энергоатом” и ГП “ВостокГОК”.