ВАКС хочет привлечь к дисциплинарной ответственности адвокатов по делу Мартыненко
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Высший антикоррупционный суд решил обратиться к Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры о привлечении к дисциплинарной ответственности адвокатов по делу об обвинении бывшего народного депутата Николая Мартыненко и других лиц, в том числе действующих и бывших должностных лиц ГП "Восток ГОК" и ГП "НАЭК Энергоатом", в завладении средствами указанных предприятий в особо крупных размерах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВАКС.
"Сегодня, 16 июля, в Высшем антикоррупционном суде должно было состояться продолжение исследования доказательств стороны обвинения по делу по обвинению 8 человек, среди которых экс-нардеп, по завладению средствами ГП "НАЭК "Энергоатом" и ГП "Восток ГОК", - говорится в сообщении.
Сообщается, что защитники обвиняемых подали в суд ряд заявлений и ходатайств, в частности, отвода коллегии судей. Изучив данное ходатайство, коллегия судей ВАКС постановила отказать в удовлетворении этого ходатайства. Мотивированное определение суда будет объявлено 21 июля 2020 года в 16:45.
"Кроме этого, учитывая ненадлежащее процессуальное поведение защитников обвиняемых в судебном процессе, а именно: игнорирование замечаний председательствующей, выступления и объявления ходатайств без разрешения суда, коллегия судей ВАКС решила обратиться к Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры о привлечении к дисциплинарной ответственности адвокатов Бойко Петра Анатольевича, Черезовой Татьяны Александровны, Надточиевой Анны Петровны, Крамаренко Евгения Витальевича и Палагицкой Анны Сергеевны", - отмечается в сообщении.
Напомним, по делу завладения средствами "Восток ГОК" завершено следствие.
Как сообщал УНН, Антикоррупционный суд объединил уголовные производства по "Энергоатому".
Напомним, 20 апреля 2017 года экс-нардеп Мартыненко был задержан и сообщено ему о подозрении в организации коррупционной схемы с завладения средствами ГП "Восток ГОК" (ч.3 ст.27 ч.4 ст.28, ч.5 ст. 191 и ч.1 ст.255 Уголовного кодекса Украины). 25 октября 2017 года экс-нардепу сообщено о подозрении в завладении имуществом ГП "НАЭК "Энергоатом".