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За время своей работы ВАКС осудил трех адвокатов, двух судей и двух экс-нардепов

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КИЕВ. 21 июля. УНН. В течение работы Высшего антикоррупционного суда, с сентября 2019 года по июнь 2020 года, было осуждено трех адвокатов, двух экс-нардепов, двух судей, руководителя госпредприятия и депутата горсовета. Общий штраф назначен на 272 тыс. грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ВАКС.

"С начала осуществления процессуальной деятельности, а именно с 5 сентября 2019 года по 30 июня 2020 года Высший антикоррупционный суд вынес приговоры касательно двух экс-нардепов, двух судей, трех адвокатов, руководителя государственного предприятия и депутата местного совета. Оправдательный приговор вынесен одному судье. Обвиняемым, в качестве дополнительного наказания, назначен штраф на общую сумму 272 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего принято приговоров по статье №366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины. Три приговора принято по ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) УК. По одному приговору принято по ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) УК.

Напомним, ВАКС решил обратиться в квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры о привлечении к дисциплинарной ответственности адвокатов по делу об обвинении бывшего народного депутата Николая Мартыненко и других лиц, в том числе действующих и бывших должностных лиц ГП "Восток ГОК" и ГП "НАЭК Энергоатом", в завладении средствами указанных предприятий в особо крупных размерах.

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