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Семь лет тюрьмы и конфискация имущества: ВАКС признал виновным судью из Одессы, что погорел на взятке

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 июля. УНН. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) признал виновным судью Малиновского суда Одессы и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы, сообщает УНН со ссылкой на пресс-служб ВАКС.

"Сегодня, 22 июля, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда приняла обвинительный приговор и признала виновным судью Малиновского суда Одессы в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины. Судьи назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с лишением права занимать должность судьи и любые должности в правоохранительных органах на 3 года, с конфискацией всего его имущества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что исследовав все предоставленные сторонами материалы, заслушав свидетелей, коллегия судей признала судью Малиновского суда Одессы виновным в получении неправомерной выгоды в размере 2500 долларов США за принятие решения в интересах третьего лица с использованием предоставленного ему служебного положения.

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В специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) сообщили, что указанный судья с 2017 года рассматривал иск жителя города к одному из предприятий о признании недействительным решения о выделении квартиры работнику этого предприятия, а в качестве третьего лица на стороне ответчика был привлечен владелец квартиры.

"Ранее аналогичный иск, но другого истца, уже был рассмотрен судами, в том числе Верховным Судом, и в его удовлетворении было отказано. Несмотря на такие обстоятельства, фактически в течение 1,5 лет судебное разбирательство этим судьей не осуществлялось", - говорится в сообщении САП.

"Вместе с тем, в марте прошлого года судья предложил представителю владельца квартиры предоставить ему неправомерную выгоду за ускорение рассмотрения этого дела и принятия в ней положительного решения. 29 марта 2019 года прокурорами САП совместно с оперативными работниками Службы безопасности Украины и детективами НАБУ был задокументирован факт получения судьей 2500 долларов США неправомерной выгоды", - сообщили в пресс-службе САП.

"До вступления приговора в законную силу суд оставил обвиняемому меру пресечения в виде залога в размере 120 тыс грн", - добавляется в пресс-службе ВАКС. Отмечается, что на приговор суда может быть подана апелляционная жалоба в Апелляционную палату ВАКС течение 30 дней со дня его провозглашения.

Напомним, по состоянию на 21 июля ВАКС сообщал, что за время своей работы приговорил трех адвокатов, двух судей и двух экс-нардепов.

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