Сильних морозів у столиці до середини наступного тижня не очікується
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. У Києві протягом п’яти днів погода не зміниться, сильних морозів не очікується. Про це в коментарі УНН повідомила начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Людмила Савченко.
"Погода поки що не зміниться. Вночі невеликі морози, маленький мінус або нуль, а вдень - невеликий плюс. Така погода буде триматись найближчі 5 днів", – зазначила Л.Савченко.
Також вона додала, що дуже сильного потепління не очікується, але і морозів сильних не буде.