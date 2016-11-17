Сильных морозов в столице до середины следующей недели не ожидается
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Киеве в течение пяти дней погода не изменится, сильных морозов не ожидается. Об этом в комментарии УНН сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Людмила Савченко.
"Погода пока не изменится. Ночью небольшие морозы, маленький минус или ноль, а днем - небольшой плюс. Такая погода будет держаться ближайшие 5 дней", - отметила Л.Савченко.
Также она добавила, что очень сильного потепления не ожидается, но и морозов сильных не будет.