Сильных морозов в столице до середины следующей недели не ожидается

"Погода пока не изменится. Ночью небольшие морозы, маленький минус или ноль, а днем ​​- небольшой плюс. Такая погода будет держаться ближайшие 5 дней", - отметила Л.Савченко.

Также она добавила, что очень сильного потепления не ожидается, но и морозов сильных не будет.