Сили ППО збили "Шахід" над Львівщиною
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Сили ППО збили над Львівщиною іранський дрон-камікадзе "Шахід". Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає УНН.
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Козицький зазначив, що руйнувань та постраждалих в області нема.
"Дякуємо нашим оборонцям з ПвК "Захід" за блискучу роботу!", - наголосив він.
Нагадаємо
Сили ППО приземлили 8 ворожих "Шахедів". Усі ці дрони-камікадзе військові з повітряного командування "Схід" знищили у Нікопольському районі.