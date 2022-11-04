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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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10:23 • 15507 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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10:07 • 30291 перегляди

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Сили ППО збили "Шахід" над Львівщиною

Сили ППО збили "Шахід" над Львівщиною

Київ • УНН

 • 349090 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Сили ППО збили над Львівщиною іранський дрон-камікадзе "Шахід". Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає УНН.

Деталі

Козицький зазначив, що руйнувань та постраждалих в області нема.

"Дякуємо нашим оборонцям з ПвК "Захід" за блискучу роботу!", - наголосив він.

Нагадаємо 

Сили ППО приземлили 8 ворожих "Шахедів". Усі ці дрони-камікадзе військові з повітряного командування "Схід" знищили у Нікопольському районі.

Українські Національні Новини

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