Сили ППО збили "Шахід" над Львівщиною

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Козицький зазначив, що руйнувань та постраждалих в області нема.

"Дякуємо нашим оборонцям з ПвК "Захід" за блискучу роботу!", - наголосив він.

Нагадаємо

Сили ППО приземлили 8 ворожих "Шахедів". Усі ці дрони-камікадзе військові з повітряного командування "Схід" знищили у Нікопольському районі.