Силы ПВО сбили "Шахид" над Львовской областью
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Силы ПВО сбили над Львовской областью иранский дрон-камикадзе "Шахид". Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, передает УНН.
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Козицкий отметил, что разрушений и пострадавших в области нет.
"Спасибо нашим защитникам из ПВК "Запад" за блестящую работу!", - подчеркнул он.
Напомним
Силы ПВО приземлили 8 вражеских "Шахедов". Все эти дроны-камикадзе военные из воздушного командования "Восток" уничтожили в Никопольском районе.