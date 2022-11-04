Силы ПВО сбили "Шахид" над Львовской областью

Детали

Козицкий отметил, что разрушений и пострадавших в области нет.

"Спасибо нашим защитникам из ПВК "Запад" за блестящую работу!", - подчеркнул он.

Напомним

Силы ПВО приземлили 8 вражеских "Шахедов". Все эти дроны-камикадзе военные из воздушного командования "Восток" уничтожили в Никопольском районе.