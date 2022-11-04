Дніпропетровська область: ППО приземлила 8 ворожих "Шахедів"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Сили ППО приземлили 8 ворожих "Шахедів". Усі ці дрони-камікадзе військові з повітряного командування "Схід" знищили у Нікопольському районі. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.
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"Наша ППО круто попрацювала цієї ночі. Приземлила 8 ворожих "Шахедів". Усі ці дрони-камікадзе військові з повітряного командування "Схід" знищили у Нікопольському районі. Класна робота!", - написав Резніченко.
Деталі
Тероризували окупанти район і іншою зброєю. Обстріляли "Градами" та важкою артилерією 4 громади - Нікопольську, Мирівську, Червоногригорівську та Марганецьку. Минулося без постраждалих.
У Червоногригорівській громаді пошкоджені житлові будинки, автівки, газопровід. Обірвана лінія електропередач.
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