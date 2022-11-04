Днепропетровская область: ПВО приземлила 8 вражеских "Шахедов"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Силы ПВО приземлили 8 вражеских "Шахедов". Все эти дроны-камикадзе военные из воздушного командования "Восток" уничтожили в Никопольском районе. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.
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"Наше ПВО круто поработало этой ночью. Приземлило 8 вражеских "Шахедов". Все эти дроны-камикадзе военные из воздушного командования "Восток" уничтожили в Никопольском районе. Классная работа!", - написал Резниченко.
Детали
Терроризировали оккупанты район и другим оружием. Обстреляли "Градами" и тяжелой артиллерией 4 общины - Никопольскую, Мировскую, Червоногригорьевскую и Марганецкую. Прошло без пострадавших.
В Красногригорьевской общине повреждены жилые дома, автомобили, газопровод. Оборванная линия электропередач.
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