Днепропетровская область: ПВО приземлила 8 вражеских "Шахедов"

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"Наше ПВО круто поработало этой ночью. Приземлило 8 вражеских "Шахедов". Все эти дроны-камикадзе военные из воздушного командования "Восток" уничтожили в Никопольском районе. Классная работа!", - написал Резниченко.

Детали

Терроризировали оккупанты район и другим оружием. Обстреляли "Градами" и тяжелой артиллерией 4 общины - Никопольскую, Мировскую, Червоногригорьевскую и Марганецкую. Прошло без пострадавших.

В Красногригорьевской общине повреждены жилые дома, автомобили, газопровод. Оборванная линия электропередач.

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