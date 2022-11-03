Дніпропетровщина: росіяни завдали удару по об’єктах енергетичної та водної інфраструктури у Кривому Розі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив про обстріли в області. Росіяни завдали удару по об’єктах енергетичної та водної інфраструктури у Кривому Розі. До того ж над Нікопольським районом збили 4 “шахіди”.
Про це інформує УНН з посиланням на Telegram очільника ОВА.
Деталі
Оборонці з повітряного командування “Схід” знищили над областю 4 дрони-камікадзе “Shahed-136”. Збили їх над Нікопольським районом.
Були і прильоти. Росіяни завдали удару по об’єктах енергетичної та водної інфраструктури у Кривому Розі. Там серйозні руйнування. Працюють усі служби.
У Павлограді ворог поцілив по промисловому підприємству. Тривають відновлювальні роботи.
На Нікопольщині росіяни накрили “Градами” та важкою артилерією дві громади - Нікопольську та Марганецьку. У Нікополі зайнялася автозаправка. Вогонь уже приборкали. Снаряди пошкодили житло, коледж, меблеве виробництво й промислове підприємство.
У Марганецькій громаді ворожі снаряди залишили без світла понад 1 000 родин. Енергетики уже лагодять лінії.
На щастя, усюди обійшлося без загиблих та поранених.
Нагадаємо
Оперативне командування “Південь” повідомило, що російська окупаційна влада 20 разів обстріляла нещодавно звільнену Трифонівку.