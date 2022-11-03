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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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Дніпропетровщина: росіяни завдали удару по об’єктах енергетичної та водної інфраструктури у Кривому Розі

Дніпропетровщина: росіяни завдали удару по об’єктах енергетичної та водної інфраструктури у Кривому Розі

Київ • УНН

 • 292267 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив про обстріли в області. Росіяни завдали удару по об’єктах енергетичної та водної інфраструктури у Кривому Розі. До того ж над Нікопольським районом збили 4 “шахіди”.

Про це інформує УНН з посиланням на Telegram очільника ОВА.

Деталі

Оборонці з повітряного командування “Схід” знищили над областю 4 дрони-камікадзе “Shahed-136”. Збили їх над Нікопольським районом.

Були і прильоти. Росіяни завдали удару по об’єктах енергетичної та водної інфраструктури у Кривому Розі. Там серйозні руйнування. Працюють усі служби.

У Павлограді ворог поцілив по промисловому підприємству. Тривають відновлювальні роботи.

На Нікопольщині росіяни накрили “Градами” та важкою артилерією дві громади - Нікопольську та Марганецьку. У Нікополі зайнялася автозаправка. Вогонь уже приборкали. Снаряди пошкодили житло, коледж, меблеве виробництво й промислове підприємство.

У Марганецькій громаді ворожі снаряди залишили без світла понад 1 000 родин. Енергетики уже лагодять лінії.

На щастя, усюди обійшлося без загиблих та поранених.

Нагадаємо

Оперативне командування “Південь” повідомило, що російська окупаційна влада 20 разів обстріляла нещодавно звільнену Трифонівку.

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