Днепропетровская область: россияне нанесли удар по объектам энергетической и водной инфраструктуры в Кривом Роге

Детали

Защитники по воздушному командованию “Восток” уничтожили над областью 4 дрона-камикадзе “Shahed-136”. Сбили их над Никопольским районом.

Были и прилеты. Россияне нанесли удар по объектам энергетической и водной инфраструктуры в Кривом Роге. Там серьезные разрушения. Работают все службы.

В Павлограде враг попал по промышленному предприятию. Продолжаются восстановительные работы.

В Никопольском районе русские накрыли “Градами” и тяжелой артиллерией две общины - Никопольскую и Марганецкую. В Никополе загорелась автозаправка. Огонь уже усмирили. Снаряды повредили жилье, колледж, мебельное производство и промышленное предприятие.

В Марганецкой общине вражеские снаряды оставили без света более 1000 семей. Энергетики уже чинят линии.

К счастью, всюду обошлось без погибших и раненых.

Напомним

Оперативное командование “Юг” сообщило, что российские оккупационные власти 20 раз обстреляли недавно освободившуюся Трифоновку.