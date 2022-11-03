Днепропетровская область: россияне нанесли удар по объектам энергетической и водной инфраструктуры в Кривом Роге
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил об обстрелах в области. Россияне нанесли удар по объектам энергетической и водной инфраструктуры в Кривом Роге. К тому же над Никопольским районом сбили 4 “шахиды”.
Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram руководителя ОВА.
Детали
Защитники по воздушному командованию “Восток” уничтожили над областью 4 дрона-камикадзе “Shahed-136”. Сбили их над Никопольским районом.
Были и прилеты. Россияне нанесли удар по объектам энергетической и водной инфраструктуры в Кривом Роге. Там серьезные разрушения. Работают все службы.
В Павлограде враг попал по промышленному предприятию. Продолжаются восстановительные работы.
В Никопольском районе русские накрыли “Градами” и тяжелой артиллерией две общины - Никопольскую и Марганецкую. В Никополе загорелась автозаправка. Огонь уже усмирили. Снаряды повредили жилье, колледж, мебельное производство и промышленное предприятие.
В Марганецкой общине вражеские снаряды оставили без света более 1000 семей. Энергетики уже чинят линии.
К счастью, всюду обошлось без погибших и раненых.
Напомним
Оперативное командование “Юг” сообщило, что российские оккупационные власти 20 раз обстреляли недавно освободившуюся Трифоновку.