Окупанти 20 разів обстріляли нещодавно звільнену Трифонівку
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Оперативне командування “Південь” повідомило, що російська окупаційна влада 20 разів обстріляла нещодавно звільнену Трифонівку.
Про це повідомляє УНН з посиланням на зведення ОК “Південь”.
Цитата
“Протягом дня окупанти випустили 20 реактивних снарядів систем залпового вогню “Град” по нещодавно звільненій Трифонівці. Без людських втрат”, — йдеться у повідомленні.
В командуванні додали вночі дроном-камікадзе ворог атакував об’єкт енергетичної інфраструктури в Кривому Розі, знеструмивши та позбавивши водопостачання декілька районів міста. Відновлювальні роботи організовано. Попередньо – без постраждалих.
Нагадаємо
Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про три прильоти у Харкову.