Окупанти 20 разів обстріляли нещодавно звільнену Трифонівку

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“Протягом дня окупанти випустили 20 реактивних снарядів систем залпового вогню “Град” по нещодавно звільненій Трифонівці. Без людських втрат”, — йдеться у повідомленні.

В командуванні додали вночі дроном-камікадзе ворог атакував об’єкт енергетичної інфраструктури в Кривому Розі, знеструмивши та позбавивши водопостачання декілька районів міста. Відновлювальні роботи організовано. Попередньо – без постраждалих.

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