Оккупанты 20 раз обстреляли недавно освободившуюся Трифоновку
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Оперативное командование “Юг” сообщило, что российские оккупационные власти 20 раз обстреляли недавно освободившуюся Трифоновку.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на сведение ОК “Юг”.
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“В течение дня оккупанты выпустили 20 реактивных снарядов систем залпового огня “Град” по недавно освобожденной Трифоновке. Без человеческих потерь”, — говорится в сообщении.
В командовании добавили ночью дроном-камикадзе враг атаковал объект энергетической инфраструктуры в Кривом Роге, обесточив и лишив водоснабжения несколько районов города. Восстановительные работы организованы. Предварительно – без пострадавших.
Напомним
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