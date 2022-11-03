Оккупанты 20 раз обстреляли недавно освободившуюся Трифоновку

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“В течение дня оккупанты выпустили 20 реактивных снарядов систем залпового огня “Град” по недавно освобожденной Трифоновке. Без человеческих потерь”, — говорится в сообщении.

В командовании добавили ночью дроном-камикадзе враг атаковал объект энергетической инфраструктуры в Кривом Роге, обесточив и лишив водоснабжения несколько районов города. Восстановительные работы организованы. Предварительно – без пострадавших.

Напомним

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил о трех прилетах в Харькову.