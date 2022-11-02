Дрон-камікадзе ударив по енергооб'єкту Кривого Рогу: декілька районів міста без світла та води
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Окупанти вдарили дроном-камікадзе по енергетичній інфраструктурі Кривого Рогу. Як повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, руйнування значні, декілька районів міста без світла та води, передає УНН.
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"Влучення дроном-камікадзе в об'єкт енергетичної інфраструктури. Руйнування значні. Декілька районів міста без світла та води. Втрати уточнюються", - написав Вілкул.
За його словами, відновлювальні роботи уже розпочинаються.
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У Кривому Розі пролунав вибух. Як повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, є влучання дроном "Шахід".
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