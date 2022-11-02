Дрон-камікадзе ударив по енергооб'єкту Кривого Рогу: декілька районів міста без світла та води

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"Влучення дроном-камікадзе в об'єкт енергетичної інфраструктури. Руйнування значні. Декілька районів міста без світла та води. Втрати уточнюються", - написав Вілкул.

За його словами, відновлювальні роботи уже розпочинаються.

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У Кривому Розі пролунав вибух. Як повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, є влучання дроном "Шахід".

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Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що російські окупанти атакували передмістя Запоріжжя.

У той же час, за словами секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва, на території Запоріжжя прильотів не зафіксовано.