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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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Дрон-камікадзе ударив по енергооб'єкту Кривого Рогу: декілька районів міста без світла та води

Дрон-камікадзе ударив по енергооб'єкту Кривого Рогу: декілька районів міста без світла та води

Київ • УНН

 • 251163 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Окупанти вдарили дроном-камікадзе по енергетичній інфраструктурі Кривого Рогу. Як повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, руйнування значні, декілька районів міста без світла та води, передає УНН.

Цитата

"Влучення дроном-камікадзе в об'єкт енергетичної інфраструктури. Руйнування значні. Декілька районів міста без світла та води. Втрати уточнюються", - написав Вілкул.

За його словами, відновлювальні роботи уже розпочинаються.

Раніше

У Кривому Розі пролунав вибух. Як повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, є влучання дроном "Шахід".

Додамо

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що російські окупанти атакували передмістя Запоріжжя.

У той же час, за словами секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва, на території Запоріжжя прильотів не зафіксовано.

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