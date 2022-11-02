Дрон-камикадзе ударил по энергообъекту Кривого Рога: несколько районов города без света и воды

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"Попадание дроном-камикадзе в объект энергетической инфраструктуры. Разрушения значительны. Несколько районов города без света и воды. Потери уточняются", - написал Вилкул.

По его словам, восстановительные работы уже начинаются.

Ранее

В Кривом Роге раздался взрыв. Как сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, является попадания дроном "Шахид".

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Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что российские оккупанты атаковали пригород Запорожья.

В то же время, по словам секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева, на территории Запорожья прилеты не зафиксированы.