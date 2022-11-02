У Кривому Розі пролунав вибух: є влучання дроном "Шахід"

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"Кривий Ріг. Влучання дроном "Шахід". Нічого не викладаємо у мережі та не коментуємо", - написав Вілкул.

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Голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що російські окупанти атакували передмістя Запоріжжя.

У той же час, за словами секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва, на території Запоріжжя прильотів не зафіксовано.