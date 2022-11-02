У Кривому Розі пролунав вибух: є влучання дроном "Шахід"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Кривому Розі пролунав вибух. Як повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, є влучання дроном "Шахід", передає УНН.
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"Кривий Ріг. Влучання дроном "Шахід". Нічого не викладаємо у мережі та не коментуємо", - написав Вілкул.
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