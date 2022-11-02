Ворог атакував передмістя Запоріжжя: "шахідів", які летіли на місто, ліквідували

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"Ворог атакував передмістя Запоріжжя. Перебувайте в укриттях під час тривоги! Дотримуйтесь правил безпеки", - написав Старух.

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У той же час, за словами секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва, на території Запоріжжя прильотів не зафіксовано.

"Нещодавно мешканці деяких районів міста чули вибухи.

На цей час на території Запоріжжя прильотів не зафіксовано. Є інформація про атаку передмістя. Також працює наша протиповітряна оборона. Військові повідомляють, що всі шахіди, що летіли в напрямку Запоріжжя, знищено", - написав секретар міської ради.

За його словами, інформація уточнюється.

"Бережіть себе. Є загроза повторної атаки", - резюмував Куртєв.

Раніше

Як повідомляв УНН, у Запорізькій області лунають вибухи.