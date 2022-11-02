На Запоріжжі лунають вибухи: в області оголошена повітряна тривога

Деталі

"В області (Запорізькій - ред.) гучно! Тривога триває! Знаходьтесь у безпечних місцях!" - йдеться у повідомленні Telegram-каналів.

Наразі на Запоріжжі оголошена повітряна тривога.

Інформація про вибухи обласна влада не коментувала.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Запорізькій області окупанти проводить конкурси на посади загиблих колаборанів