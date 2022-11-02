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"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ
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09:22 • 10383 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

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На Запоріжжі лунають вибухи: в області оголошена повітряна тривога

На Запоріжжі лунають вибухи: в області оголошена повітряна тривога

Київ • УНН

 • 490408 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Запорізькій області лунають вибухи. Про це повідомляють користувачі соцмереж та Telegram-канали, передає УНН.

Деталі

"В області (Запорізькій - ред.) гучно! Тривога триває! Знаходьтесь у безпечних місцях!" - йдеться у повідомленні Telegram-каналів.

Наразі на Запоріжжі оголошена повітряна тривога.

Інформація про вибухи обласна влада не коментувала.

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