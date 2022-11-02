На Запоріжжі лунають вибухи: в області оголошена повітряна тривога
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Запорізькій області лунають вибухи. Про це повідомляють користувачі соцмереж та Telegram-канали, передає УНН.
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"В області (Запорізькій - ред.) гучно! Тривога триває! Знаходьтесь у безпечних місцях!" - йдеться у повідомленні Telegram-каналів.
Наразі на Запоріжжі оголошена повітряна тривога.
Інформація про вибухи обласна влада не коментувала.
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