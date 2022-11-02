У Запорізькій області окупанти проводить конкурси на посади загиблих колаборанів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. На тимчасово окупованих територіях Запорізької області окупанти проводять конкурси на заміщення вакантних посад в органах окупаційної влади, інформує УНН з посиланням на сторінку Сухопутних військ ЗСУ у Telegram.
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"В зв’язку з періодичною загибеллю колаборантів та відмовою від виконання своїх обов’язків противник проводить конкурси на заміщення вакантних посад в органах окупаційної влади на тимчасово зайнятій території Запорізької області", - йдеться в повідомленні.
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Крім того, за уточненою інформацією, в результаті успішного контрнаступу українських бійців у Запорізькій області окупанти доправили близько ста важкопоранених до лікарень у містах Токмак та Мелітополь за попередні дні.
Нагадаємо
За інформацією Генштаба, втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 73 270 осіб.