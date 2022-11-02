Ще плюс 800: Генштаб оновив інформацію про знищених окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 73 270 осіб, 2714 танків, 277 літаків, 258 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.11 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 73 270 (+800) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 2714 (+16),
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- бойових броньованих машин ‒ 5525 (+24),
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- артилерійських систем – 1733 (+3),
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- РСЗВ – 387 (+4),
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- засобів ППО ‒ 198 (+1),
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- літаків – 277 (+1),
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- гелікоптерів – 258 (+1),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1438 (+23),
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- крилатих ракет ‒ 397 (+0),
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- кораблів/катерів ‒ 16 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 4153 (+10),
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- спеціальної техніки ‒ 154 (+0).
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"Найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках", - йдеться у повідомленні.
Доповнення
Над Україною вночі збили 12 із 13 дронів-камікадзе "Shahed-136".