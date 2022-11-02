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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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10:23 • 13836 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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Ще плюс 800: Генштаб оновив інформацію про знищених окупантів

Ще плюс 800: Генштаб оновив інформацію про знищених окупантів

Київ • УНН

 • 257990 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 73 270 осіб, 2714 танків, 277 літаків, 258 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі 

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.11 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 73 270 (+800) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2714 (+16),
  • бойових броньованих машин ‒ 5525 (+24),
  • артилерійських систем – 1733 (+3),
  • РСЗВ – 387 (+4),
  • засобів ППО ‒ 198 (+1),
  • літаків – 277 (+1),
  • гелікоптерів – 258 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1438 (+23),
  • крилатих ракет ‒ 397 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 16 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4153 (+10),
  • спеціальної техніки ‒ 154 (+0).

"Найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Над Україною вночі збили 12 із 13 дронів-камікадзе "Shahed-136".

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