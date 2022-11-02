Ще плюс 800: Генштаб оновив інформацію про знищених окупантів

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.11 орієнтовно становили:



особового складу ‒ близько 73 270 (+800) осіб ліквідовано,



танків ‒ 2714 (+16),



бойових броньованих машин ‒ 5525 (+24),



артилерійських систем – 1733 (+3),



РСЗВ – 387 (+4),



засобів ППО ‒ 198 (+1),



літаків – 277 (+1),



гелікоптерів – 258 (+1),



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1438 (+23),



крилатих ракет ‒ 397 (+0),



кораблів/катерів ‒ 16 (+0),



автомобільної техніки та автоцистерн – 4153 (+10),



спеціальної техніки ‒ 154 (+0).



"Найбільших втрат окупанти зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках", - йдеться у повідомленні.

Доповнення

Над Україною вночі збили 12 із 13 дронів-камікадзе "Shahed-136".