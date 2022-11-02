Еще плюс 800: Генштаб обновил информацию об уничтоженных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 73 270 человек, 2714 танков, 277 самолетов, 258 вертолетов и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 02.11 ориентировочно составляли:
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- личного состава – около 73 270 (+800) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 2714 (+16),
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- боевых бронированных машин ‒ 5525 (+24),
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- артиллерийских систем – 1733 (+3),
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- РСЗО – 387 (+4),
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- средств ПВО ‒ 198 (+1),
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- самолетов – 277 (+1),
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- вертолетов – 258 (+1),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1438 (+23),
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- крылатых ракет ‒ 397 (+0),
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- кораблей/катеров ‒ 16 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 4153 (+10),
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- специальной техники – 154 (+0).
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"Наибольшие потери оккупанты понесли на Авдеевском и Лиманском направлениях", - говорится в сообщении.
Дополнение
Над Украиной ночью сбили 12 из 13 дронов-камикадзе "Shahed-136".