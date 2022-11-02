Еще плюс 800: Генштаб обновил информацию об уничтоженных оккупантах

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 02.11 ориентировочно составляли:



личного состава – около 73 270 (+800) человек ликвидировано,



танков ‒ 2714 (+16),



боевых бронированных машин ‒ 5525 (+24),



артиллерийских систем – 1733 (+3),



РСЗО – 387 (+4),



средств ПВО ‒ 198 (+1),



самолетов – 277 (+1),



вертолетов – 258 (+1),



БПЛА оперативно-тактического уровня – 1438 (+23),



крылатых ракет ‒ 397 (+0),



кораблей/катеров ‒ 16 (+0),



автомобильной техники и автоцистерн – 4153 (+10),



специальной техники – 154 (+0).



"Наибольшие потери оккупанты понесли на Авдеевском и Лиманском направлениях", - говорится в сообщении.

Дополнение

Над Украиной ночью сбили 12 из 13 дронов-камикадзе "Shahed-136".