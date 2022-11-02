Над Украиной ночью уничтожили 12 "Шахедов"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Над Украиной ночью сбили 12 из 13 дронов-камикадзе "Shahed-136", сообщили в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
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"В ночь с 1 на 2 ноября враг атаковал Украину с восточного направления дронами-камикадзе «Shahed-136». 12 из 13-ти барражирующих боеприпасов уничтожено противовоздушной обороной в восточных и центральных областях государства", - говорится в сообщении.
Детали
Как сообщается, 6 БпЛА сбили зенитные ракетные подразделения, авиация и мобильные огневые группы воздушного командования "Восток".
Еще шесть – в зоне ответственности воздушного командования "Центр", с привлечением истребительной авиации, подразделений зенитных ракетных войск, а также мобильных огневых групп Сухопутных войск и Сил территориальной обороны Украины.
Дополнение
россия запустила уже более 400 дронов по Украине, сбили более 300.