Над Украиной ночью уничтожили 12 "Шахедов"

Цитата

"В ночь с 1 на 2 ноября враг атаковал Украину с восточного направления дронами-камикадзе «Shahed-136». 12 из 13-ти барражирующих боеприпасов уничтожено противовоздушной обороной в восточных и центральных областях государства", - говорится в сообщении.

Детали

Как сообщается, 6 БпЛА сбили зенитные ракетные подразделения, авиация и мобильные огневые группы воздушного командования "Восток".

Еще шесть – в зоне ответственности воздушного командования "Центр", с привлечением истребительной авиации, подразделений зенитных ракетных войск, а также мобильных огневых групп Сухопутных войск и Сил территориальной обороны Украины.

Дополнение

россия запустила уже более 400 дронов по Украине, сбили более 300.