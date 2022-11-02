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Над Україною вночі знищили 12 "Шахедів"

Над Україною вночі знищили 12 "Шахедів"

Київ • УНН

 • 185167 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Над Україною вночі збили 12 із 13 дронів-камікадзе "Shahed-136", повідомили у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.

Цитата

"У ніч з 1 на 2 листопада ворог атакував Україну із східного напрямку дронами-камікадзе «Shahed-136». 12 із 13-ти баражуючих боєприпасів знищено протиповітряною обороною у східних та центральних областях держави", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Як повідомляється, 6 БпЛА збили зенітні ракетні підрозділи, авіація та мобільні вогневі групи повітряного командування "Схід".

Ще шість – у зоні відповідальності повітряного командування "Центр", із залученням винищувальної авіації, підрозділів зенітних ракетних військ, а також мобільних вогневих груп Сухопутних військ та Сил територіальної оборони України.

Доповнення

росія запустила вже понад 400 дронів по Україні, збили понад 300.

Українські Національні Новини

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