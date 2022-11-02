Над Україною вночі знищили 12 "Шахедів"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Над Україною вночі збили 12 із 13 дронів-камікадзе "Shahed-136", повідомили у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.
Цитата
"У ніч з 1 на 2 листопада ворог атакував Україну із східного напрямку дронами-камікадзе «Shahed-136». 12 із 13-ти баражуючих боєприпасів знищено протиповітряною обороною у східних та центральних областях держави", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Як повідомляється, 6 БпЛА збили зенітні ракетні підрозділи, авіація та мобільні вогневі групи повітряного командування "Схід".
Ще шість – у зоні відповідальності повітряного командування "Центр", із залученням винищувальної авіації, підрозділів зенітних ракетних військ, а також мобільних вогневих груп Сухопутних військ та Сил територіальної оборони України.
Доповнення
росія запустила вже понад 400 дронів по Україні, збили понад 300.