Над Україною вночі знищили 12 "Шахедів"

Цитата

"У ніч з 1 на 2 листопада ворог атакував Україну із східного напрямку дронами-камікадзе «Shahed-136». 12 із 13-ти баражуючих боєприпасів знищено протиповітряною обороною у східних та центральних областях держави", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Як повідомляється, 6 БпЛА збили зенітні ракетні підрозділи, авіація та мобільні вогневі групи повітряного командування "Схід".

Ще шість – у зоні відповідальності повітряного командування "Центр", із залученням винищувальної авіації, підрозділів зенітних ракетних військ, а також мобільних вогневих груп Сухопутних військ та Сил територіальної оборони України.

Доповнення

росія запустила вже понад 400 дронів по Україні, збили понад 300.