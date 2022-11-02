В Запорожской области оккупанты проводит конкурсы на должности погибших коллаборанов

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"В связи с периодической гибелью коллаборантов и отказом от исполнения своих обязанностей противник проводит конкурсы на замещение вакантных должностей в органах оккупационных властей на временно занятой территории Запорожской области", - говорится в сообщении.

Детали

Кроме того, по уточненной информации, в результате успешного контрнаступления украинских бойцов в Запорожской области оккупанты доставили около ста тяжелораненых в больницы в городах Токмак и Мелитополь за предыдущие дни.

Напомним

Генштаб ВСУ сообщил, що потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 73 270 человек