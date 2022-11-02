В Запорожской области оккупанты проводит конкурсы на должности погибших коллаборанов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. На временно оккупированных территориях Запорожской области оккупанты проводят конкурсы на замещение вакантных должностей в органах оккупационных властей, информирует УНН со ссылкой на страницу Сухопутных войск ВСУ в Telegram.
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"В связи с периодической гибелью коллаборантов и отказом от исполнения своих обязанностей противник проводит конкурсы на замещение вакантных должностей в органах оккупационных властей на временно занятой территории Запорожской области", - говорится в сообщении.
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Кроме того, по уточненной информации, в результате успешного контрнаступления украинских бойцов в Запорожской области оккупанты доставили около ста тяжелораненых в больницы в городах Токмак и Мелитополь за предыдущие дни.
Напомним
Генштаб ВСУ сообщил, що потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 73 270 человек