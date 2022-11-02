В Запорожье раздаются взрывы: в области объявлена воздушная тревога
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Запорожской области раздаются взрывы. Об этом сообщают пользователи соцсетей и Telegram-каналы, передает УНН.
Детали
"В области (Запорожской – ред.) громко! Тревога продолжается! Находитесь в безопасных местах!" – говорится в сообщении Telegram-каналов.
В настоящее время в Запорожье объявлена воздушная тревога.
Информация о взрывах областные власти не комментировали.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Запорожской области оккупанты проводят конкурсы на должности погибших коллабанов