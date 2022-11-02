В Запорожье раздаются взрывы: в области объявлена воздушная тревога

Детали

"В области (Запорожской – ред.) громко! Тревога продолжается! Находитесь в безопасных местах!" – говорится в сообщении Telegram-каналов.

В настоящее время в Запорожье объявлена воздушная тревога.

Информация о взрывах областные власти не комментировали.

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