Враг атаковал пригород Запорожья: "шахидов", летевших на город, ликвидировали
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Российские оккупанты атаковали пригород Запорожья. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает УНН.
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"Враг атаковал пригород Запорожья. Находитесь в укрытиях во время тревоги! Соблюдайте правила безопасности", - написал Старух.
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В то же время, по словам секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева, на территории Запорожья прилеты не зафиксированы.
"Недавно жители некоторых районов города слышали взрывы.
В настоящее время на территории Запорожья прилеты не зафиксированы. Есть информация об атаке пригорода. Также работает наша противовоздушная оборона. Военные сообщают, что все летящие в направлении Запорожья шахиды уничтожены", - написал секретарь городского совета.
По его словам, информация уточняется.
"Берегите себя. Есть угроза повторной атаки", - резюмировал Куртев.
Ранее
Как сообщал УНН, в Запорожской области раздаются взрывы.