Враг атаковал пригород Запорожья: "шахидов", летевших на город, ликвидировали

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"Враг атаковал пригород Запорожья. Находитесь в укрытиях во время тревоги! Соблюдайте правила безопасности", - написал Старух.

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В то же время, по словам секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева, на территории Запорожья прилеты не зафиксированы.

"Недавно жители некоторых районов города слышали взрывы.

В настоящее время на территории Запорожья прилеты не зафиксированы. Есть информация об атаке пригорода. Также работает наша противовоздушная оборона. Военные сообщают, что все летящие в направлении Запорожья шахиды уничтожены", - написал секретарь городского совета.

По его словам, информация уточняется.

"Берегите себя. Есть угроза повторной атаки", - резюмировал Куртев.

Ранее

Как сообщал УНН, в Запорожской области раздаются взрывы.