В Кривом Роге раздался взрыв: есть попадание дроном "Шахид"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Кривом Роге раздался взрыв. Как сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, есть попадание дроном "Шахид", передает УНН.
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"Кривой Рог. Попадание дроном "Шахид". Ничего не выкладываем в сети и не комментируем", - написал Вилкул.
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