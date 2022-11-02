В Кривом Роге раздался взрыв: есть попадание дроном "Шахид"

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"Кривой Рог. Попадание дроном "Шахид". Ничего не выкладываем в сети и не комментируем", - написал Вилкул.

Ранее

Глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, что российские оккупанты атаковали пригород Запорожья.

В то же время, по словам секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева, на территории Запорожья прилеты не зафиксированы.