Російська армія обстріляла Харків: зафіксовано три удари у Київському районі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram повідомив про три прильоти у Харкову, передає УНН.
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“Три “прильоти” у Київському районі. Попереднє попадання по адміністративній нежитловій будові. Інформації про поранених чи загиблих наразі немає”, — йдеться у повідомленні.
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О пів на дев'яту вечора у Харківській області оголосили повітряну тривогу. Очільник ОВА Олег Синєгубов о 23-тій повідомив про обстріл обласного центру.
Станом на 23:40 у Харківській області відбій тривоги.