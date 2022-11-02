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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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10:23 • 11307 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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10:07 • 25323 перегляди

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09:22 • 35717 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 45819 перегляди

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Російська армія обстріляла Харків: зафіксовано три удари у Київському районі

Російська армія обстріляла Харків: зафіксовано три удари у Київському районі

Київ • УНН

 • 267192 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram повідомив про три прильоти у Харкову, передає УНН.

Цитата

“Три “прильоти” у Київському районі. Попереднє попадання по адміністративній нежитловій будові. Інформації про поранених чи загиблих наразі немає”, — йдеться у повідомленні.

Додамо

О пів на дев'яту вечора у Харківській області оголосили повітряну тривогу. Очільник ОВА Олег Синєгубов о 23-тій повідомив про обстріл обласного центру.

Станом на 23:40 у Харківській області відбій тривоги.

Українські Національні Новини

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