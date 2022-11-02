Російська армія обстріляла Харків: зафіксовано три удари у Київському районі

Цитата

“Три “прильоти” у Київському районі. Попереднє попадання по адміністративній нежитловій будові. Інформації про поранених чи загиблих наразі немає”, — йдеться у повідомленні.

Додамо

О пів на дев'яту вечора у Харківській області оголосили повітряну тривогу. Очільник ОВА Олег Синєгубов о 23-тій повідомив про обстріл обласного центру.

Станом на 23:40 у Харківській області відбій тривоги.