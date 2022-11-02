Российская армия обстреляла Харьков: зафиксировано три удара в Киевском районе
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram сообщил о трех прилетах в Харькову, передает УНН.
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“Три “прилета” в Киевском районе. Предварительное попадание по административному нежилому строению. Информации о раненых или погибших пока нет”, — говорится в сообщении.
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В пол девятого вечера в Харьковской области объявили воздушную тревогу. Глава ОВА Олег Синегубов в 23 сообщил об обстреле областного центра.
По состоянию на 23.40 в Харьковской области отбой тревоги.