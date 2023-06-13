Сили оборони за добу просунулися на Бахмутському та Торецькому напрямках - речник Генштабу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Українські війська мали успіх на Бахмутському та Торецькому напрямках під час наступу - за минулу добу просування на першому становило 250 метрів, на іншому - 200 метрів, повідомив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов, якого цитують у Military Media Center, що координується Міноборони України, пише УНН.
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«Станом на зараз наступ проводиться на Бахмутському напрямку, наші війська продовжують штурмові дії. Є успіх в районі Берхівського водосховища. Просування наших військ за минулу добу тут склало 250 метрів, а на Торецькому напрямку українські війська просунулися на 200 метрів», - повідомив Андрій Ковальов під час прямого включення з Military Media Center.
Деталі
Наразі на напрямках, де наші війська в обороні, як повідомляється, жодної позиції не втрачено, російські окупанти здійснюють активні артилерійські обстріли з усього спектру озброєння та наносять авіаційні удари.
Нагадаємо
Як повідомляв речник Генштабу, Сили оборони звільнили 7 населених пунктів.